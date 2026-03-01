Concert aux Halles Pluri-Elles Châteauroux
Concert aux Halles Pluri-Elles
10-11 Rue Hélin-Lafarge Châteauroux
Samedi 2026-03-07
Rendez-vous aux Halles pour un apéro-Concert !
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous vous donnons rendez-vous pour un moment unique autour de la musique, du partage et de l’émotion.
Un apéro-concert placé sous le signe des femmes, de leurs voix, de leurs histoires et de leur force.
Un instant suspendu à savourer autour d’un verre.
Parce que célébrer les femmes, c’est aussi les écouter, les soutenir et les applaudir ! .
10-11 Rue Hélin-Lafarge Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 36 42
English :
Join us at Les Halles for an aperitif concert!
To mark International Women’s Rights Day, we invite you to join us for a unique moment of music, sharing and emotion.
