Concert aux Halles Pluri-Elles Châteauroux

Concert aux Halles Pluri-Elles

10-11 Rue Hélin-Lafarge Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Rendez-vous aux Halles pour un apéro-Concert !

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous vous donnons rendez-vous pour un moment unique autour de la musique, du partage et de l’émotion.

Un apéro-concert placé sous le signe des femmes, de leurs voix, de leurs histoires et de leur force.

Un instant suspendu à savourer autour d’un verre.

Parce que célébrer les femmes, c’est aussi les écouter, les soutenir et les applaudir ! .

10-11 Rue Hélin-Lafarge Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 36 42

English :

Join us at Les Halles for an aperitif concert!

To mark International Women’s Rights Day, we invite you to join us for a unique moment of music, sharing and emotion.

