Concert aux Quais de Taillebourg Dixie Card Taillebourg

Concert aux Quais de Taillebourg Dixie Card Taillebourg vendredi 19 septembre 2025.

Concert aux Quais de Taillebourg Dixie Card

Base nautique et de loisirs Taillebourg Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

menu unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 21:00:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

« DIXIE CARD » est un orchestre de jazz traditionnel interprétant une musique festive issue des bars et des lieux chauds de la Nouvelle Orléans.

.

Base nautique et de loisirs Taillebourg 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 73 28 contact@lesquaisdetaillebourg.com

English :

false

German :

« DIXIE CARD » ist ein traditionelles Jazzorchester, das festliche Musik aus den Bars und Hotspots von New Orleans interpretiert.

Italiano :

« DIXIE CARD » è una band di jazz tradizionale che suona musica festosa dai bar e dai locali caldi di New Orleans.

Espanol :

« DIXIE CARD » es una banda de jazz tradicional que interpreta música festiva de los bares y lugares de moda de Nueva Orleans.

L’événement Concert aux Quais de Taillebourg Dixie Card Taillebourg a été mis à jour le 2025-09-12 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme