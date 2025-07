Concert aux Quais de Taillebourg Sol Latino Trio Taillebourg

Concert aux Quais de Taillebourg Sol Latino Trio Taillebourg jeudi 31 juillet 2025.

Concert aux Quais de Taillebourg Sol Latino Trio

Base nautique et de loisirs Taillebourg Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-31 19:00:00

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-31

LATIN JAZZ

Une soirée de jazz pleine de bonne humeur et de soleil

Didier PROSSAIRD Pianiste chanteur

Pascal COMBEAU Contrebasse

Eric BOURCIQUOT Batterie

.

Base nautique et de loisirs Taillebourg 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 73 28 contact@lesquaisdetaillebourg.com

English :

LATIN JAZZ

An evening of jazz full of good humor and sunshine

Didier PROSSAIRD Singing pianist

Pascal COMBEAU Double bass

Eric BOURCIQUOT Drums

German :

LATIN JAZZ

Ein Jazzabend voller guter Laune und Sonnenschein

Didier PROSSAIRD Pianist und Sänger

Pascal COMBEAU Kontrabass

Eric BOURCIQUOT Schlagzeug

Italiano :

JAZZ LATINO

Una serata di jazz all’insegna del buon umore e della solarità

Didier PROSSAIRD Pianista e cantante

Pascal COMBEAU Contrabbasso

Eric BOURCIQUOT Batteria

Espanol :

JAZZ LATINO

Una velada de jazz llena de buen humor y sol

Didier PROSSAIRD Pianista y cantante

Pascal COMBEAU Contrabajo

Eric BOURCIQUOT Batería

L’événement Concert aux Quais de Taillebourg Sol Latino Trio Taillebourg a été mis à jour le 2025-07-23 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme