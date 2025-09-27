Concert Aux Quatre Coins Rochefort
Concert Aux Quatre Coins Rochefort samedi 27 septembre 2025.
Concert Aux Quatre Coins
Place Colbert Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 15:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Rencontre exceptionnelle de quatre Orchestres d’Harmonie situés aux quatre coins de la place.
Place Colbert Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 68 31 31 harmonie.departementale.17@gmail.com
English : Concert: Aux Quatre Coins
An exceptional gathering of four wind orchestras located at the four corners of the square.
German : Konzert: Aux Quatre Coins
Einzigartiges Zusammentreffen von vier Blasorchestern aus allen Ecken des Platzes.
Italiano :
Un incontro eccezionale di quattro orchestre Harmony situate ai quattro angoli della piazza.
Espanol :
Un encuentro excepcional de cuatro Orquestas Harmony situadas en las cuatro esquinas de la plaza.
L’événement Concert Aux Quatre Coins Rochefort a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan