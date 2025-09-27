Concert Aux Quatre Coins Rochefort

Concert Aux Quatre Coins Rochefort samedi 27 septembre 2025.

Concert Aux Quatre Coins

Place Colbert Rochefort Charente-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 15:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00

Date(s) :
2025-09-27

Rencontre exceptionnelle de quatre Orchestres d’Harmonie situés aux quatre coins de la place.
Place Colbert Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 68 31 31  harmonie.departementale.17@gmail.com

English : Concert: Aux Quatre Coins

An exceptional gathering of four wind orchestras located at the four corners of the square.

German : Konzert: Aux Quatre Coins

Einzigartiges Zusammentreffen von vier Blasorchestern aus allen Ecken des Platzes.

Italiano :

Un incontro eccezionale di quattro orchestre Harmony situate ai quattro angoli della piazza.

Espanol :

Un encuentro excepcional de cuatro Orquestas Harmony situadas en las cuatro esquinas de la plaza.

