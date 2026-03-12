Concert aux Soulins Les Soulins Corancy
Concert aux Soulins Les Soulins Corancy jeudi 9 juillet 2026.
Concert aux Soulins
Les Soulins Camping des Soulins Corancy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-08-06 21:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-12 2026-07-16 2026-07-19 2026-07-23 2026-07-26 2026-07-30 2026-08-02 2026-08-06 2026-08-09 2026-08-13 2026-08-16 2026-08-20 2026-08-23
Soirées concerts les jeudis et dimanches. Snack, pizzas et buvette sur place.
Programme musical 2026
JUILLET
Jeudi 9 Come back (variété internationale)
Dimanche 12 Ca m’rappel (chansons déjantée)
Jeudi 16 Bondaman Jack (musique pigmentée)
Dimanche 19 Les Manchots (Rock-Blues)
Jeudi 23 Elu Terrien (Rock-Blues)
Dimanche 26 Game Cover (Folk-Rock)
Jeudi 30 White Feet (Blues)
AOUT
Dimanche 2 Les Whaz (Pop-Folk)
Jeudi 6 Baby and Co (Tribute to Johnny)
Dimanche 9 Little wing (Soul-Rock-Folk)
Jeudi 13 Game cover (Folk-Rock)
Dimanche 16 Les Jammers (Soul-Folk-Rock)
Jeudi 20 Big Sons of Blues (Blues)
Dimanche 23 Orel and Co (chansons poétiquement Rock) .
Les Soulins Camping des Soulins Corancy 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 47 52 campinglessoulins@gmail.com
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English :
L’événement Concert aux Soulins Corancy a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs