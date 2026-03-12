Concert aux Soulins Les Soulins Corancy

Concert aux Soulins

Les Soulins Camping des Soulins Corancy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-08-06 21:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-12 2026-07-16 2026-07-19 2026-07-23 2026-07-26 2026-07-30 2026-08-02 2026-08-06 2026-08-09 2026-08-13 2026-08-16 2026-08-20 2026-08-23

Soirées concerts les jeudis et dimanches. Snack, pizzas et buvette sur place.

Programme musical 2026

JUILLET

Jeudi 9 Come back (variété internationale)

Dimanche 12 Ca m’rappel (chansons déjantée)

Jeudi 16 Bondaman Jack (musique pigmentée)

Dimanche 19 Les Manchots (Rock-Blues)

Jeudi 23 Elu Terrien (Rock-Blues)

Dimanche 26 Game Cover (Folk-Rock)

Jeudi 30 White Feet (Blues)

AOUT

Dimanche 2 Les Whaz (Pop-Folk)

Jeudi 6 Baby and Co (Tribute to Johnny)

Dimanche 9 Little wing (Soul-Rock-Folk)

Jeudi 13 Game cover (Folk-Rock)

Dimanche 16 Les Jammers (Soul-Folk-Rock)

Jeudi 20 Big Sons of Blues (Blues)

Dimanche 23 Orel and Co (chansons poétiquement Rock) .

Les Soulins Camping des Soulins Corancy 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 47 52 campinglessoulins@gmail.com

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English :

L’événement Concert aux Soulins Corancy a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs