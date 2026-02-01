Concert Aux sources de la musique traditionnelle suédoise Saint-Jean-du-Doigt

Concert Aux sources de la musique traditionnelle suédoise

Salle Kasino Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 17:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Colin Heller, nyckelharpa et moraharpa Anne-Sophie Eiselé Viole de gambe. Tiggarna remonte aux sources de la musique traditionnelle suédoise avec également des compositions qui contribuent à un répertoire onirique et enveloppant.

Après de nombreuses aventures au pays de Son ar mein et après avoir enflammé le Petit festival 2024, le duo Tiggarna sort son premier disque au label Son an ero !

Une nyckelharpa et une viole de gambe une formation atypique au service de la musique traditionnelle suédoise. Le Duo Tiggarna prend à cœur d’explorer toute la diversité des répertoires suédois du 18e siècle à aujourd’hui, de traditionnels en compositions originales, en développant une sonorité singulière traversant les époques et les styles. .

Salle Kasino Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne

