Concert avant dîner Carl Maria von Weber Conservatoire André Messager Montluçon

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Précurseur du romantisme, Carl Maria von Weber a marqué l’histoire de la musique par son génie mélodique et son audace orchestrale.
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr
English :
A precursor of Romanticism, Carl Maria von Weber left his mark on musical history with his melodic genius and orchestral audacity.
