Concert avant dîner Carl Maria von Weber Conservatoire André Messager Montluçon

Concert avant dîner Carl Maria von Weber

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Précurseur du romantisme, Carl Maria von Weber a marqué l’histoire de la musique par son génie mélodique et son audace orchestrale.

.

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A precursor of Romanticism, Carl Maria von Weber left his mark on musical history with his melodic genius and orchestral audacity.

L’événement Concert avant dîner Carl Maria von Weber Montluçon a été mis à jour le 2026-01-12 par Montluçon Tourisme