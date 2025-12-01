Concert | Avant-Garde Langeadoise Centre Culturel Langeac
Concert | Avant-Garde Langeadoise Centre Culturel Langeac samedi 20 décembre 2025.
Concert | Avant-Garde Langeadoise
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Concert de fin d’année au Centre Culturel de Langeac de l’Avant-Garde Langeadoise. Entrée libre.
.
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 03 70
English :
End-of-year concert by the Avant-Garde Langeadoise at the Centre Culturel de Langeac. Free admission.
L’événement Concert | Avant-Garde Langeadoise Langeac a été mis à jour le 2025-12-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier