Concert Avant-Scène Jazz Place de la Résistance Saint-Brieuc

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-04 19:00:00
fin : 2026-02-04 20:00:00
2026-02-04
Ambiance club à la Passerelle. Les étudiants du département jazz jouent autour d’un jazzman, d’un courant musical ou de leurs propres compositions.
En amont du concert de Raphaële Lanndère avec Thomas de Porquery. .
Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 99
