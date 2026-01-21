Concert Avant-Scène Jazz Place de la Résistance Saint-Brieuc

Concert Avant-Scène Jazz

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-04 19:00:00

fin : 2026-02-04 20:00:00

2026-02-04

Ambiance club à la Passerelle. Les étudiants du département jazz jouent autour d’un jazzman, d’un courant musical ou de leurs propres compositions.

En amont du concert de Raphaële Lanndère avec Thomas de Porquery. .

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 99

