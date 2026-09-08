Concert – Avant-Scène Jazz Place de la Résistance Saint-Brieuc
samedi 12 décembre 2026 · Place de la Résistance · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Concert – Avant-Scène Jazz
Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 19:00:00
fin : 2026-12-12 19:30:00
Date(s) :
2026-12-12
En amont du concert de la contrebassiste et chanteuse Sélène Saint-Aimé, les élèves et enseignants de la Villa Carmélie vous donnent rendez-vous pour un prélude musical et gratuit.
Une introduction par les musiciens du Conservatoire à La Passerelle autour des compositions créoles lors d’un moment convivial pour se réunir avec l’un des grands moments de notre saison musicale. .
Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40
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English :
L’événement Concert – Avant-Scène Jazz Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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