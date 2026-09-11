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AGENDA · Saint-Brieuc

Concert – Avant-Scène Trad Place de la Résistance Saint-Brieuc

jeudi 15 avril 2027 · Place de la Résistance · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
jeudi 15 avril 2027
Fin
jeudi 15 avril 2027
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place de la Résistance
Adresse
La Passerelle, scène nationale
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

Concert – Avant-Scène Trad

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-15 19:00:00
fin : 2027-04-15 19:30:00

Date(s) :
2027-04-15

Une soirée pour célébrer les langues et musiques régionales. En prélude de Kaolila, l’école de musique traditionnelle Sonerien ha kanerien vreizh (SKV) de Saint-Brieuc prend place au bar de La Passerelle.
Un concert gratuit qui vous permettra de découvrir toute la vitalité de la scène trad d’aujourd’hui !   .

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40 

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English :

L’événement Concert – Avant-Scène Trad Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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