Concert Avanti Grenade-sur-l’Adour
Concert Avanti Grenade-sur-l’Adour samedi 22 novembre 2025.
Concert Avanti
Grenade-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Concert du groupe vocal Avanti à la direction Pierre MARTI dans l’Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul de Grenade sur l’Adour. Concert Gratuit. .
Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Concert Avanti
German : Concert Avanti
Italiano :
Espanol : Concert Avanti
L’événement Concert Avanti Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Grenade