Concert Ave Maria un tube, une prière…? Mouthe

Eglise de Mouthe Mouthe Doubs
Début : 2025-11-14 20:00:00
2025-11-14
Organisé par Ars Nova.
Dans l’intimité d’un concert aux chandelles, Ars Nova vous invite à un voyage spirituel et musical autour de l’Ave Maria, thème intemporel revisité à travers les siècles, du grégorien à Liszt et Fauré, de Victoria à Rachmaninov, de Mozart à Kodaly, sans oublier les mélodies orthodoxes.
Au piano David Rosbach
Direction Renata Côte-Szopny
Entrée libre .
Eglise de Mouthe Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 37 17 77 arsnova.ensemblevocal@gmail.com
