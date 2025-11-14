Concert Ave Maria un tube, une prière…? Mouthe

Concert Ave Maria un tube, une prière…?

Eglise de Mouthe

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 23:30:00

2025-11-14

Organisé par Ars Nova.

Dans l’intimité d’un concert aux chandelles, Ars Nova vous invite à un voyage spirituel et musical autour de l’Ave Maria, thème intemporel revisité à travers les siècles, du grégorien à Liszt et Fauré, de Victoria à Rachmaninov, de Mozart à Kodaly, sans oublier les mélodies orthodoxes.

Au piano David Rosbach

Direction Renata Côte-Szopny

Entrée libre .

Eglise de Mouthe Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 37 17 77 arsnova.ensemblevocal@gmail.com

