Concert « Ave Maria un tube, une prière…? »

Église Saint-Bénigne Pontarlier Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 18:00:00

fin : 2025-11-15 20:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Organisé par Ars Nova.

Dans l’intimité d’un concert aux chandelles, Ars Nova vous invite à un voyage spirituel et musical autour de l’Ave Maria, thème intemporel revisité à travers les siècles, du grégorien à Liszt et Fauré, de Victoria à Rachmaninov, de Mozart à Kodaly, sans oublier les mélodies orthodoxes.

Billetterie sur place ou en ligne. .

Église Saint-Bénigne Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 37 17 77 arsnova.ensemblevocal@gmail.com

