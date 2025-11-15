Concert « Ave Maria un tube, une prière…? » Pontarlier
Concert « Ave Maria un tube, une prière…? » Pontarlier samedi 15 novembre 2025.
Concert « Ave Maria un tube, une prière…? »
Église Saint-Bénigne Pontarlier Doubs
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 18:00:00
fin : 2025-11-15 20:30:00
Date(s) :
2025-11-15
Organisé par Ars Nova.
Dans l’intimité d’un concert aux chandelles, Ars Nova vous invite à un voyage spirituel et musical autour de l’Ave Maria, thème intemporel revisité à travers les siècles, du grégorien à Liszt et Fauré, de Victoria à Rachmaninov, de Mozart à Kodaly, sans oublier les mélodies orthodoxes.
Billetterie sur place ou en ligne. .
Église Saint-Bénigne Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 37 17 77 arsnova.ensemblevocal@gmail.com
English : Concert « Ave Maria un tube, une prière…? »
German : Concert « Ave Maria un tube, une prière…? »
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert « Ave Maria un tube, une prière…? » Pontarlier a été mis à jour le 2025-09-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS