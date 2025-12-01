Concert avec « A table »

Théâtre L’Entr’Deux 3 rue de la Cure Imphy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13 21:15:00

Date(s) :

2025-12-13

À Table ! » est un savoureux divertissement humoristique où la gastronomie se célèbre en chansons et en textes…

Chant Marie-Christine Dumont

Guitare, ukulélé, chant Bruno Marande

Mise en scène et textes additionnels Barbara Boichot .

Théâtre L’Entr’Deux 3 rue de la Cure Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 15 60 arecti@gmail.com

English : Concert avec « A table »

German : Concert avec « A table »

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert avec « A table » Imphy a été mis à jour le 2025-09-24 par OT Sud Nivernais