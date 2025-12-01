Concert avec « A table » Théâtre L’Entr’Deux Imphy
Concert avec « A table » Théâtre L’Entr’Deux Imphy samedi 13 décembre 2025.
Concert avec « A table »
Théâtre L’Entr’Deux 3 rue de la Cure Imphy Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13 21:15:00
2025-12-13
À Table ! » est un savoureux divertissement humoristique où la gastronomie se célèbre en chansons et en textes…
Chant Marie-Christine Dumont
Guitare, ukulélé, chant Bruno Marande
Mise en scène et textes additionnels Barbara Boichot .
Théâtre L’Entr’Deux 3 rue de la Cure Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 15 60 arecti@gmail.com
