Concert avec « Blocnotes » au Café du Midi Lacapelle-Marival vendredi 11 juillet 2025.

Début : 2025-07-11 21:00:00

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Le Café du Midi vous propose un dîner concert, une soirée aussi festive que dansante aux sons des années 80 et de ses tubes pop Rock indémodables.

Possibilité de dîner à partir de 19h00. Concert gratuit à 21h00. .

Place du Fort Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie

English :

Le Café du Midi offers you a dinner concert, an evening as festive as it is danceable, to the sounds of the 80s and its timeless pop rock hits.

German :

Das Café du Midi bietet Ihnen ein Dinnerkonzert, einen ebenso festlichen wie tanzbaren Abend zu den Klängen der 80er Jahre und ihren zeitlosen Pop-Rock-Hits.

Italiano :

Il Café du Midi propone una cena concerto, una serata di festa in cui si balla al suono degli anni ’80 e dei suoi intramontabili successi pop rock.

Espanol :

El Café du Midi ofrece una cena-concierto, una velada festiva para bailar al son de los 80 y sus éxitos intemporales de pop rock.

