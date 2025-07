CONCERT AVEC « BOUCS » Agde

CONCERT AVEC « BOUCS » Agde vendredi 1 août 2025.

CONCERT AVEC « BOUCS »

5 Rue de la Fraternité Agde Hérault

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Boucs ! présente un répertoire original autour de textes inspirants issus du corpus des poètes contemporains occitans.

Avec Dupain, Sam Karpienia avait précédemment mis en musique les poèmes de Jorgi Reboul, poète marseillais, et les textes de Maxence autre sourcier des tréfonds de l’âme auquel était consacré l’album Sòrga. À présent, entouré de Mathieu Sourisseau et Nicolas Lafourest, il est question de dépasser l’aire occitane. Cet entre-deux dans leur musique est une passerelle qui unit les mondes latin et anglo-saxon, entre le fracas du rock et les hurlements qui nous parviennent de Méditerranée. Les trois artistes n’ont plus rien à prouver avec Boucs !, ils créent ainsi une musique puissante et lucide, complexe et délivrante. Chacun dévoilant ce qui, de son héritage musical, de ses influences et de ses rencontres, a pu générer cet embarquement inédit pour un voyage vers ce qu’ils devront conserver d’essentiel. .

English :

Boucs ! presents an original repertoire of inspiring texts from the corpus of contemporary Occitan poets.

German :

Boucs! präsentiert ein originelles Repertoire rund um inspirierende Texte aus dem Korpus zeitgenössischer okzitanischer Dichter.

Italiano :

Boucs ! presenta un repertorio originale di testi ispirati dal corpus dei poeti occitani contemporanei.

Espanol :

Boucs ! presenta un repertorio original de textos inspiradores procedentes del corpus de poetas occitanos contemporáneos.

