Concert avec Bow Knee and Claw Le Rohic Pluméliau-Bieuzy 16 juillet 2025 17:45

Morbihan

Concert avec Bow Knee and Claw Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 17:45:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

[Les cousins d’Amérique] Bow Knee and Claw est un duo dynamique folk/roots de Rennes, spécialisé dans le groove rural avec une maîtrise impressionnante de violon, banjo, contrebasse et claquettes. Leur musique puise dans le riche répertoire Old Time des Appalaches, offrant des performances vibrantes et énergétiques qui captivent leur public. Entrée libre à partir de 17h45. .

Le Rohic La Balade du Père Nicolas

Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 90 10

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert avec Bow Knee and Claw Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2025-06-22 par OT BAUD Communauté