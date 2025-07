Concert avec Caramiel Café épicerie du PLAN B La Turballe

Concert avec Caramiel Café épicerie du PLAN B La Turballe jeudi 31 juillet 2025.

Concert avec Caramiel

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31 20:00:00

fin : 2025-07-31 22:00:00

Date(s) :

2025-07-31

Nous c’est Marion et Diego. Amoureux de musique et des mots, ensemble nous formons le duo Caramiel ! Nous sommes heureux de partager nos morceaux faits maison, cuisinés avec amour. Ils vibrent aux rythmes pop, funk, soul, reggae et plus si affinité ! Ils reflètent nos vies, ses histoires, ses joies, ses expériences, la lumière d’un monde en pleine effervescence.

INFOS PRATIQUES

– Chapeau pour les artistes,

– Pour en savoir plus https://www.caramielmusic.com/

– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B. .

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert avec Caramiel La Turballe a été mis à jour le 2025-07-16 par ADT44