Concert avec Chants du Mesnil Le Tronchet dimanche 21 juin 2026.

Le Tronchet

Concert avec Chants du Mesnil

Cloitre de l’abbaye Le Tronchet Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez fêter la musique avec les Chants du Mesnil au Cloître de l’abbaye du Tronchet.

Concert sous la direction Jean-Michel Noel .

Cloitre de l’abbaye Le Tronchet 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Concert avec Chants du Mesnil Le Tronchet a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel