Concert avec Chants du Mesnil Le Tronchet
Concert avec Chants du Mesnil Le Tronchet dimanche 21 juin 2026.
Le Tronchet
Concert avec Chants du Mesnil
Cloitre de l’abbaye Le Tronchet Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez fêter la musique avec les Chants du Mesnil au Cloître de l’abbaye du Tronchet.
Concert sous la direction Jean-Michel Noel .
Cloitre de l’abbaye Le Tronchet 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Concert avec Chants du Mesnil Le Tronchet a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel