Concert avec DJ 4 Ever Place de la Grenouillère Bagnères-de-Bigorre

Concert avec DJ 4 Ever

Place de la Grenouillère LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-09 22:00:00

Concert gratuit pour la soirée;

concert organisé par la ville de Bagnères de Bigorre.

Place de la Grenouillère LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71

English :

Free concert for the evening;

concert organized by the town of Bagnères de Bigorre.

German :

Kostenloses Konzert für den Abend;

dieses Konzert wird von der Stadt Bagnères de Bigorre organisiert.

Italiano :

Concerto gratuito per la sera;

concerto organizzato dalla città di Bagnères de Bigorre.

Espanol :

Concierto gratuito por la noche;

concierto organizado por la ciudad de Bagnères de Bigorre.

