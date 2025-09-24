Concert avec « Duo Fantasia Théâtre L’Entr’Deux Imphy
Concert avec « Duo Fantasia Théâtre L’Entr’Deux Imphy dimanche 25 janvier 2026.
Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Début : 2026-01-25 17:00:00
fin : 2026-01-25 18:15:00
2026-01-25
Avec Claudine Bonodot-Martin et Gilles Martin
Dans ce programme inédit, Fantasia vous propose un voyage intérieur à travers de magnifiques musiques ancrées dans les mémoires collectives (airs d’opéras, d’opérettes et de variétés…), associées à ses toutes dernières compositions originales et raffinées.
Place à la rêverie, la poésie et l’élégance ! .
Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 15 60 arecti@gmail.com
