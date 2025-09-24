Concert avec « Duo Fantasia Théâtre L’Entr’Deux Imphy

Concert avec « Duo Fantasia

Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25 18:15:00

2026-01-25

Avec Claudine Bonodot-Martin et Gilles Martin

Dans ce programme inédit, Fantasia vous propose un voyage intérieur à travers de magnifiques musiques ancrées dans les mémoires collectives (airs d’opéras, d’opérettes et de variétés…), associées à ses toutes dernières compositions originales et raffinées.

Place à la rêverie, la poésie et l’élégance ! .

Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 15 60 arecti@gmail.com

