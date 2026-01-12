Concert avec February Five Salle des fêtes Phénix Moissannes
Concert avec February Five Salle des fêtes Phénix Moissannes samedi 7 février 2026.
Salle des fêtes Phénix La Mondoune Moissannes Haute-Vienne
Gratuit
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Concert anniversaire avec le groupe February Five, les FF, 15 ans de musique live avec des invités sur scène.
Buvette et restauration sur place .
Salle des fêtes Phénix La Mondoune Moissannes 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06
