Concert avec February Five Salle des fêtes Phénix Moissannes samedi 7 février 2026.

Salle des fêtes Phénix La Mondoune Moissannes Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07

2026-02-07

Concert anniversaire avec le groupe February Five, les FF, 15 ans de musique live avec des invités sur scène.
Buvette et restauration sur place   .

Salle des fêtes Phénix La Mondoune Moissannes 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06 

L’événement Concert avec February Five Moissannes a été mis à jour le 2026-01-08 par OT de Noblat