Concert avec Gaïa à l’Eglise Saint Pierre Hèches

Concert avec Gaïa

à l’Eglise Saint Pierre HECHES Hèches Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 20:30:00

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Concert du groupe GAÏA, répertoire varié, polyphonies …

Participation libre.

à l’Eglise Saint Pierre HECHES Hèches 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 28 92 20 23

English :

Concert by the group GAÏA, varied repertoire, polyphonies …

Free admission.

German :

Konzert der Gruppe GAÏA, abwechslungsreiches Repertoire, Polyphonie …

Freie Teilnahme.

Italiano :

Concerto del gruppo GAÏA, repertorio vario, polifonie …

Ingresso libero.

Espanol :

Concierto del grupo GAÏA, repertorio variado, polifonías …

Entrada gratuita.

L’événement Concert avec Gaïa Hèches a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65