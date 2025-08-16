Concert avec Gaïa à l’Eglise Saint Pierre Hèches
Concert avec Gaïa à l’Eglise Saint Pierre Hèches samedi 16 août 2025.
Concert avec Gaïa
à l’Eglise Saint Pierre HECHES Hèches Hautes-Pyrénées
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-08-16 20:30:00
fin : 2025-08-16
Date(s) :
2025-08-16
Concert du groupe GAÏA, répertoire varié, polyphonies …
Participation libre.
à l’Eglise Saint Pierre HECHES Hèches 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 28 92 20 23
English :
Concert by the group GAÏA, varied repertoire, polyphonies …
Free admission.
German :
Konzert der Gruppe GAÏA, abwechslungsreiches Repertoire, Polyphonie …
Freie Teilnahme.
Italiano :
Concerto del gruppo GAÏA, repertorio vario, polifonie …
Ingresso libero.
Espanol :
Concierto del grupo GAÏA, repertorio variado, polifonías …
Entrada gratuita.
