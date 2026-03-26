Concert avec Htagadeux duo Spot le 260

Au Spot le 260 260 Avenue de Verdun Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Habitants de Beauregard rencontrez-vous

A partir de 17h30 jusqu’à 20h

ENTREE LIBRE .

Au Spot le 260 260 Avenue de Verdun Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 70 22

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English :

L’événement Concert avec Htagadeux duo Spot le 260 Millau a été mis à jour le 2026-03-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)