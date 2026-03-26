Concert avec Htagadeux duo Spot le 260 Millau
Concert avec Htagadeux duo Spot le 260 Millau vendredi 27 mars 2026.
Concert avec Htagadeux duo Spot le 260
Au Spot le 260 260 Avenue de Verdun Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Habitants de Beauregard rencontrez-vous
A partir de 17h30 jusqu’à 20h
ENTREE LIBRE .
Au Spot le 260 260 Avenue de Verdun Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 70 22
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English :
L’événement Concert avec Htagadeux duo Spot le 260 Millau a été mis à jour le 2026-03-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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