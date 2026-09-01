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AGENDA · Soueich

CONCERT AVEC KATIE JAMES Soueich

samedi 26 septembre 2026 · Soueich

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
SALLE DES FÊTES
Ville
31160 Soueich
Département
Haute-Garonne
Tarif

Soueich

CONCERT AVEC KATIE JAMES

SALLE DES FÊTES Soueich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Concert évènement à Soueich !
Katie James « cantautora » colombienne de renommée mondiale ! & Luis Soria (Argentine) à la Guitare.

Un grand honneur de la recevoir au SoueichKfé, Katie James s’est produite dans toutes les capitales d’Amérique latine, à Miami, Houston, Barcelone, Madrid, Tenerife, Paris, Londres…   .

SALLE DES FÊTES Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie   soueichkfe@gmail.com

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English :

Concert & Event in Soueich!

L’événement CONCERT AVEC KATIE JAMES Soueich a été mis à jour le 2026-09-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE