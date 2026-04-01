Concert avec la Banda de Roches Saint-Sulpice-le-Guérétois
Concert avec la Banda de Roches Saint-Sulpice-le-Guérétois dimanche 19 avril 2026.
Saint-Sulpice-le-Guérétois
Concert avec la Banda de Roches
Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Concert avec la Banda de Roches et le soutien de la municipalité de Saint-Sulpice-le-Guérétois.
Au profit d’associations de Saint-Sulpice-le-Guérétois. .
Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 34 05
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English : Concert avec la Banda de Roches
L’événement Concert avec la Banda de Roches Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Grand Guéret
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