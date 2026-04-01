Saint-Sulpice-le-Guérétois

Concert avec la Banda de Roches

Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Concert avec la Banda de Roches et le soutien de la municipalité de Saint-Sulpice-le-Guérétois.

Au profit d’associations de Saint-Sulpice-le-Guérétois. .

Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 34 05

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English : Concert avec la Banda de Roches

L’événement Concert avec la Banda de Roches Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Grand Guéret