Concert avec La Bérézina Saint-Affrique
Concert avec La Bérézina Saint-Affrique samedi 13 septembre 2025.
Concert avec La Bérézina
19 Boulevard de la République Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Le prochain concert au Bar brasserie Le Glass ce sera en fanfare avec La Bérézina, Fanfare Slaveyronnaise !
Son inspiration vient d’Europe de l’est, pour un voyage de la Russie jusqu’aux Balkans avec des influences klezmer, tsiganes et aveyronnaises ! Elle fête cette année ses 20 ans.
Ça va être dingue !!!! .
19 Boulevard de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie leglass12@gmail.com
English :
The next concert at Bar brasserie Le Glass will feature La Bérézina, Fanfare Slaveyronnaise!
German :
Das nächste Konzert in der Bar Brasserie Le Glass ist ein Fanfarenkonzert mit La Bérézina, Fanfare Slaveyronnaise!
Italiano :
Il prossimo concerto al Bar brasserie Le Glass sarà con La Bérézina, Fanfare Slaveyronnaise!
Espanol :
¡El próximo concierto en el Bar brasserie Le Glass será con La Bérézina, Fanfare Slaveyronnaise!
L’événement Concert avec La Bérézina Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)