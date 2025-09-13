Concert avec La Bérézina Saint-Affrique

Concert avec La Bérézina

19 Boulevard de la République Saint-Affrique Aveyron

Le prochain concert au Bar brasserie Le Glass ce sera en fanfare avec La Bérézina, Fanfare Slaveyronnaise !

Son inspiration vient d’Europe de l’est, pour un voyage de la Russie jusqu’aux Balkans avec des influences klezmer, tsiganes et aveyronnaises ! Elle fête cette année ses 20 ans.

Ça va être dingue !!!! .

leglass12@gmail.com

English :

The next concert at Bar brasserie Le Glass will feature La Bérézina, Fanfare Slaveyronnaise!

German :

Das nächste Konzert in der Bar Brasserie Le Glass ist ein Fanfarenkonzert mit La Bérézina, Fanfare Slaveyronnaise!

Italiano :

Il prossimo concerto al Bar brasserie Le Glass sarà con La Bérézina, Fanfare Slaveyronnaise!

Espanol :

¡El próximo concierto en el Bar brasserie Le Glass será con La Bérézina, Fanfare Slaveyronnaise!

