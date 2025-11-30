Concert avec la chorale Double Croche Friesenheim

Concert avec la chorale Double Croche Friesenheim dimanche 30 novembre 2025.

21 rue Principale Friesenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-11-30 17:00:00
fin : 2025-11-30

2025-11-30

La paroisse St Nicolas de Friesenheim vous invite au concert Il était une étable animé par la chorale Double Croche de Jebsheim.
Suivi du verre de l’amitié à l’issue du concert.   .

21 rue Principale Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 95 80 78 77  jeanlouis.kuntzmann@orange.fr

