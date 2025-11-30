Concert avec la chorale Double Croche Friesenheim
Concert avec la chorale Double Croche
21 rue Principale Friesenheim Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-11-30 17:00:00
La paroisse St Nicolas de Friesenheim vous invite au concert Il était une étable animé par la chorale Double Croche de Jebsheim.
Suivi du verre de l’amitié à l’issue du concert. .
21 rue Principale Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 6 95 80 78 77 jeanlouis.kuntzmann@orange.fr
