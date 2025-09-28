Concert avec La Chorale du Val d’Huisne Beaufay

Concert avec La Chorale du Val d'Huisne Beaufay dimanche 28 septembre 2025.

Concert avec La Chorale du Val d’Huisne

Eglise saint Martin Beaufay Sarthe

Début : 2025-09-28 16:00:00

2025-09-28

Notre concert annuel de l’Association Belfaidienne pour la Conservation du Patrimoine aura lieu le dimanche 28 septembre 2025 à 16 heures en l’église St Martin de Beaufay.

C’est la belle chorale du Val d’Huisne qui se produira, sous la direction de Laure Bourdin, avec un beau programme de chansons françaises. C’est la première fois que cette chorale chantera dans notre petite région.

Entrée gratuite participation au chapeau .

Eglise saint Martin Beaufay 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

