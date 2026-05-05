Concert avec la Chorale Kantu Eglise Sainte Anne Hendaye
Concert avec la Chorale Kantu Eglise Sainte Anne Hendaye mardi 21 juillet 2026.
Hendaye
Concert avec la Chorale Kantu
Eglise Sainte Anne 38, rond-point Père Paul Simon Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
.
Eglise Sainte Anne 38, rond-point Père Paul Simon Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58
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English : Concert avec la Chorale Kantu
L’événement Concert avec la Chorale Kantu Hendaye a été mis à jour le 2026-04-28 par Hendaye Tourisme & Commerce
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