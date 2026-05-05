Concert avec la Chorale Kantu Eglise Sainte Anne Hendaye

Hendaye

Concert avec la Chorale Kantu

Eglise Sainte Anne 38, rond-point Père Paul Simon Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

.

Eglise Sainte Anne 38, rond-point Père Paul Simon Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert avec la Chorale Kantu

L’événement Concert avec la Chorale Kantu Hendaye a été mis à jour le 2026-04-28 par Hendaye Tourisme & Commerce