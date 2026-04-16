CONCERT AVEC LA CHORALE LEZ ENCHANTÉS Lézignan-la-Cèbe
CONCERT AVEC LA CHORALE LEZ ENCHANTÉS Lézignan-la-Cèbe samedi 2 mai 2026.
Lézignan-la-Cèbe
CONCERT AVEC LA CHORALE LEZ ENCHANTÉS
Rue de l’Égalité Lézignan-la-Cèbe Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Un concert organisé par la chorale Lez Enchantés
Homme et Femme un dialogue de sourd…mais plein d’amour !
La chorale Lez Enchantés vous sonne rendez-vous pour un concert à la salle polyvalente de Lézignan la Cèbe.
Libre participation
Le verre de l’amitié est offert par le Foyer Rural à l’issue du concert. .
Rue de l’Égalité Lézignan-la-Cèbe 34120 Hérault Occitanie lezenchantes@gmail.com
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English : CONCERT AVEC LA CHORALE LEZ ENCHANTÉS
A concert organized by the Lez Enchantés choir
L’événement CONCERT AVEC LA CHORALE LEZ ENCHANTÉS Lézignan-la-Cèbe a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34