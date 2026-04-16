Lézignan-la-Cèbe

CONCERT AVEC LA CHORALE LEZ ENCHANTÉS

Rue de l’Égalité Lézignan-la-Cèbe Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Un concert organisé par la chorale Lez Enchantés

Homme et Femme un dialogue de sourd…mais plein d’amour !

La chorale Lez Enchantés vous sonne rendez-vous pour un concert à la salle polyvalente de Lézignan la Cèbe.

Libre participation

Le verre de l’amitié est offert par le Foyer Rural à l’issue du concert. .

Rue de l’Égalité Lézignan-la-Cèbe 34120 Hérault Occitanie lezenchantes@gmail.com

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English : CONCERT AVEC LA CHORALE LEZ ENCHANTÉS

A concert organized by the Lez Enchantés choir

L’événement CONCERT AVEC LA CHORALE LEZ ENCHANTÉS Lézignan-la-Cèbe a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34