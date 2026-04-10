Concert avec la salopette Mediathèque Tempo Vezin-le-Coquet Vendredi 10 avril, 19h00 Ille-et-Vilaine

La Salopette est un duo rennais de chanson du fond des poches ! Un chanteur, une chanteuse, deux guitares et une volonté intarissable d’éclabousser le public avec de vrais bouts de chansons !

La Salopette est un duo rennais de chanson du fond des poches ! Un chanteur, une chanteuse, deux guitares et une volonté intarissable d’éclabousser le public avec de vrais bouts de chansons !

À mi-chemin entre Anne Sylvestre, Leïla Huissoud, Bertrand Belin et toute une ribambelle de chansonniers et chansonnières, Tibo et Charlotte plongent les mains dans le cambouis des mensonges qu’on raconte, des rêveries yeux grands ouverts, des derniers idiots en date et des images de toi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-10T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-10T20:30:00.000+02:00

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mediatheque@ville-vezinlecoquet.fr

Mediathèque Tempo 11 Contour de l’église 35132 Vezin-le-Coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine



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