Concert avec l’AJC ROCK Val-de-Livenne

Concert avec l’AJC ROCK
Salle des fêtes Rémy Etelain Val-de-Livenne Gironde
Retrouvez les Zocco Baia le samedi 06 septembre à 20h30 dans la salle culturelle de Marcillac (33) !
Inspiré des musiques d’Amérique Latine, des Caraïbes ou encore d’Afrique de l’Ouest et méditerranéennes, le quintet joue une musique brûlante qui dépasse les 35°. Le tout chanté en italien, Zocco Baia vous propose un cocktail Italo-Tropical ! .
Salle des fêtes Rémy Etelain Val-de-Livenne 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine ajc.marcillac@gmail.com
