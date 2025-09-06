Concert avec l’AJC ROCK Val-de-Livenne

Salle des fêtes Rémy Etelain Val-de-Livenne Gironde

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Retrouvez les Zocco Baia le samedi 06 septembre à 20h30 dans la salle culturelle de Marcillac (33) !

Inspiré des musiques d’Amérique Latine, des Caraïbes ou encore d’Afrique de l’Ouest et méditerranéennes, le quintet joue une musique brûlante qui dépasse les 35°. Le tout chanté en italien, Zocco Baia vous propose un cocktail Italo-Tropical ! .

Salle des fêtes Rémy Etelain Val-de-Livenne 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine ajc.marcillac@gmail.com

