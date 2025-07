Concert avec LATITUDE à La Patche à Laissac Laissac-Sévérac l’Église

Concert avec LATITUDE à La Patche à Laissac Laissac-Sévérac l’Église vendredi 8 août 2025.

Début : Vendredi 2025-08-08

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Soirée apéro concert avec LATITUDE. Restauration sur place Burger-Frites maison. A partir de 19h30 à la Patche à Laissac. Infos et réservation conseillée au 05 65 60 40 63.

Laissac Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 40 63

English :

Aperitif concert with LATITUDE. On-site catering: homemade burger and French fries. From 7.30pm at La Patche in Laissac. Information and reservations recommended on 05 65 60 40 63.

German :

Apero-Konzertabend mit LATITUDE. Verpflegung vor Ort: hausgemachte Burger-Frites. Ab 19:30 Uhr in La Patche in Laissac. Infos und Reservierung empfohlen unter 05 65 60 40 63.

Italiano :

Serata aperitivo con LATITUDE. Ristorazione in loco: hamburger e patatine fatte in casa. Dalle 19.30 presso La Patche a Laissac. Informazioni e prenotazioni consigliate allo 05 65 60 40 63.

Espanol :

Velada de aperitivo con LATITUDE. Restauración in situ: hamburguesa casera y patatas fritas. A partir de las 19.30 h en La Patche de Laissac. Información y reservas en el 05 65 60 40 63.

