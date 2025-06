Concert avec le Consort d’Amour – Excideuil 15 juin 2025 17:00

Dordogne

Concert avec le Consort d’Amour Église Saint Thomas Excideuil Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-06-15 17:00:00

2025-06-15

De Vivaldi à Verdi.

Le Consort d’amour est un ensemble formé par le contre-ténor contralto Alexis Vassiliev, et le gambiste Philippe Foulon, auxquels s’ajoutent selon les programmes quatre ou cinq musiciens (clavecin, violons, altos…) Leurs période principale est le XVIIIe siècle baroque.

Le Consort d’amour est un ensemble formé par le contre-ténor contralto Alexis Vassiliev, et le gambiste Philippe Foulon, auxquels s’ajoutent selon les programmes quatre ou cinq musiciens (clavecin, violons, altos…) Leurs période principale est le XVIIIe siècle baroque. .

Église Saint Thomas

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 35 90 42

English : Concert avec le Consort d’Amour

From Vivaldi to Verdi.

The Consort d’amour is an ensemble made up of countertenor contralto Alexis Vassiliev and gambist Philippe Foulon, joined by four or five musicians (harpsichord, violins, violas, etc.), depending on the program. Their main period is the Baroque 18th century.

German : Concert avec le Consort d’Amour

Von Vivaldi bis Verdi.

Das Consort d’amour ist ein Ensemble, das aus dem Countertenor Alexis Vassiliev und dem Gambisten Philippe Foulon besteht, die je nach Programm durch vier oder fünf Musiker (Cembalo, Violinen, Bratschen…) ergänzt werden. Ihre Hauptzeit ist das 18.

Italiano :

Da Vivaldi a Verdi.

Il Consort d’amour è un ensemble composto dal controtenore contralto Alexis Vassiliev e dal gambista Philippe Foulon, con quattro o cinque musicisti aggiuntivi (clavicembalo, violini, viole, ecc.) a seconda del programma. Il loro periodo principale è il Barocco del XVIII secolo.

Espanol : Concert avec le Consort d’Amour

De Vivaldi a Verdi.

El Consort d’amour es un conjunto formado por el contratenor contralto Alexis Vassiliev y el gambista Philippe Foulon, con cuatro o cinco músicos adicionales (clave, violines, violas, etc.) según el programa. Su periodo principal es el barroco del siglo XVIII.

