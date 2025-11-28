Concert avec le DJFR Café Martin Romans-sur-Isère

Concert avec le DJFR

Café Martin 87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28 21:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Le DJFR vous invite à flâner dans un univers musical éclectique. De Nougaro à Charles Trenet ou de Thelonious Monk à Billie Holiday, venez vous laisser emporter par la musique.

.

Café Martin 87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 26 00 contact@mjc-robert-martin.fr

English :

DJFR invites you to stroll through an eclectic musical universe. From Nougaro to Charles Trenet, from Thelonious Monk to Billie Holiday, come and let yourself be carried away by the music.

German :

Der DJFR lädt Sie ein, durch eine eklektische Musikwelt zu schlendern. Von Nougaro bis Charles Trenet oder von Thelonious Monk bis Billie Holiday lassen Sie sich von der Musik mitreißen.

Italiano :

DJFR vi invita a passeggiare in un universo musicale eclettico. Da Nougaro a Charles Trenet, da Thelonious Monk a Billie Holiday, venite e lasciatevi trasportare dalla musica.

Espanol :

DJFR le invita a pasear por un universo musical ecléctico. De Nougaro a Charles Trenet, de Thelonious Monk a Billie Holiday, venga y déjese llevar por la música.

L’événement Concert avec le DJFR Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-12 par Valence Romans Tourisme