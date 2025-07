CONCERT AVEC LE DUO FLEURI VIOLON ET ALTO Bourbonne-les-Bains

CONCERT AVEC LE DUO FLEURI VIOLON ET ALTO Bourbonne-les-Bains mardi 15 juillet 2025.

Eglise de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-15

2025-07-15

Tout public

Concert DUO FLEURI avec Eeva Koskinen, violon et Marguerite de Waal, alto

DUO FLEURI est un ensemble formé en 2013 par deux musiciennes de prestige international, la violoniste finlandaise Eeva Koskinen, et l’altiste néerlandaise Marguerite de Waal. Elles se sont produites en France à plusieurs reprises, sous la coordination du compositeur et auteur Carlos Micháns. À Bourbonne-les-Bains, Duo Fleuri a donné des concerts à l’église et même participé à la Nuit des Églises , avec de la musique pour orgue (joué par Eeva Koskinen), violon et alto. .

Eglise de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

