Concert avec le duo Hoboes Les Zigues Pouldreuzic

Concert avec le duo Hoboes

Les Zigues 9 Rue de Pont l’Abbé Pouldreuzic Finistère

Le duo Hoboes (folk, blues et country traditionnelle) vous propose un vagabondage musical le long des voies ferrées des USA dans les pas de Nanci Griffith, Joan Baez, Woody et Arlo guthrie et de tous ces songwriters qui nous ont fait rêver.

Petite restauration sur place .

Les Zigues 9 Rue de Pont l’Abbé Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 80 55 36 37

