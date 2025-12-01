Concert avec le duo Hoboes Les Zigues Pouldreuzic
Concert avec le duo Hoboes Les Zigues Pouldreuzic samedi 20 décembre 2025.
Concert avec le duo Hoboes
Les Zigues 9 Rue de Pont l’Abbé Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Le duo Hoboes (folk, blues et country traditionnelle) vous propose un vagabondage musical le long des voies ferrées des USA dans les pas de Nanci Griffith, Joan Baez, Woody et Arlo guthrie et de tous ces songwriters qui nous ont fait rêver.
Petite restauration sur place .
Les Zigues 9 Rue de Pont l’Abbé Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 80 55 36 37
English : Concert avec le duo Hoboes
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert avec le duo Hoboes Pouldreuzic a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Destination Pays Bigouden