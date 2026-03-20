Concert avec le Duo Paradox Phil et Dav

SALLE DU CLOCHETON Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Tout public

Une voix, 2 Guitares. Raviver les meilleurs moments de votre existence. Que ce soit avec la Javanaise de Serge Gainsbourg, JJ Goldman, Francis Cabrel, Johnny Hallyday, J. Dutronc et bien d’autres surprises……. Des années 50 à aujourd’hui.

Tarif 12€. Résa OT. Au Clocheton .

SALLE DU CLOCHETON Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Concert avec le Duo Paradox Phil et Dav Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains