Concert avec le Duo Paradox Phil et Dav Bourbonne-les-Bains
Concert avec le Duo Paradox Phil et Dav Bourbonne-les-Bains jeudi 30 avril 2026.
Concert avec le Duo Paradox Phil et Dav
SALLE DU CLOCHETON Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Tout public
Une voix, 2 Guitares. Raviver les meilleurs moments de votre existence. Que ce soit avec la Javanaise de Serge Gainsbourg, JJ Goldman, Francis Cabrel, Johnny Hallyday, J. Dutronc et bien d’autres surprises……. Des années 50 à aujourd’hui.
Tarif 12€. Résa OT. Au Clocheton .
SALLE DU CLOCHETON Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Concert avec le Duo Paradox Phil et Dav Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains