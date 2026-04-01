Concert avec le groupe Ahotz Ayherre
Concert avec le groupe Ahotz Ayherre samedi 18 avril 2026.
Ayherre
Concert avec le groupe Ahotz
Eglise Ayherre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Concert avec un choeur de femmes.
Proposition de paella à emporter. .
Eglise Ayherre 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Concert avec le groupe Ahotz
L’événement Concert avec le groupe Ahotz Ayherre a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque