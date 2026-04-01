Ayherre

Concert avec le groupe Ahotz

Eglise Ayherre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Concert avec un choeur de femmes.

Proposition de paella à emporter. .

Eglise Ayherre 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert avec le groupe Ahotz

L’événement Concert avec le groupe Ahotz Ayherre a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque