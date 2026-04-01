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Concert avec le groupe Ahotz Ayherre

Concert avec le groupe Ahotz Ayherre

Concert avec le groupe Ahotz Ayherre samedi 18 avril 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 64240 Ayherre

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 0 0 0

Ayherre

Concert avec le groupe Ahotz

Eglise Ayherre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Concert avec un choeur de femmes.
Proposition de paella à emporter.   .

Eglise Ayherre 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Concert avec le groupe Ahotz

L’événement Concert avec le groupe Ahotz Ayherre a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque