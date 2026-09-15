Concert – Avec le groupe Chantal Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

Concert – Avec le groupe Chantal

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25 23:59:00

Date(s) :

2026-09-25

À vos agendas ! Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 25 septembre à 20h pour un concert rock avec le groupe Chantal dans la cour du bar de L’Autre Lieu, dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin. .

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

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English : Concert – Avec le groupe Chantal

L’événement Concert – Avec le groupe Chantal Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin