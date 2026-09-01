Concert avec le groupe « Entre terre et mer » (rock celtique) Le bar « Le casino » Tréméven
samedi 19 septembre 2026 · Le bar "Le casino" · Tréméven
Informations pratiques
Tréméven
Concert avec le groupe « Entre terre et mer » (rock celtique)
Le bar « Le casino » 8 Rue de Le Faouët Tréméven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le groupe « Entre Terre et Mer » est composé de 6 musiciens et chanteurs. Ça envoie du Rock, de la cornemuse et de la guitare électrique.
Concert en extérieur
A boire et à manger sur place .
Le bar « Le casino » 8 Rue de Le Faouët Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 08 01
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English :
L’événement Concert avec le groupe « Entre terre et mer » (rock celtique) Tréméven a été mis à jour le 2026-09-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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