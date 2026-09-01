Informations pratiques

Tréméven

Concert avec le groupe « Entre terre et mer » (rock celtique)

Le bar « Le casino » 8 Rue de Le Faouët Tréméven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le groupe « Entre Terre et Mer » est composé de 6 musiciens et chanteurs. Ça envoie du Rock, de la cornemuse et de la guitare électrique.

Concert en extérieur

A boire et à manger sur place .

Le bar « Le casino » 8 Rue de Le Faouët Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 08 01

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English :

L’événement Concert avec le groupe « Entre terre et mer » (rock celtique) Tréméven a été mis à jour le 2026-09-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS