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Concert avec le groupe « Entre terre et mer » (rock celtique) Le bar « Le casino » Tréméven

samedi 19 septembre 2026 · Le bar "Le casino" · Tréméven

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le bar "Le casino"
Adresse
8 Rue de Le Faouët
Ville
29300 Tréméven
Département
Finistère
Tarif

Tréméven

Concert avec le groupe « Entre terre et mer » (rock celtique)

Le bar « Le casino » 8 Rue de Le Faouët Tréméven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Le groupe « Entre Terre et Mer » est composé de 6 musiciens et chanteurs. Ça envoie du Rock, de la cornemuse et de la guitare électrique.
Concert en extérieur
A boire et à manger sur place   .

Le bar « Le casino » 8 Rue de Le Faouët Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 08 01 

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English :

L’événement Concert avec le groupe « Entre terre et mer » (rock celtique) Tréméven a été mis à jour le 2026-09-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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