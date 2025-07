CONCERT AVEC LE GROUPE LAOM Bourbonne-les-Bains

CONCERT AVEC LE GROUPE LAOM Bourbonne-les-Bains vendredi 4 juillet 2025 .

CONCERT AVEC LE GROUPE LAOM

Médiatheque Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Tout public

Concert avec le groupe Laôm organisé en partenariat avec la MDHM

Laôm est un trio composé de Mathilde Simonnot (chant et piano), David Marion (chant, guitare, ukulélé) et Vincent Poinsot (chant, guitares), trois langrois d’origine. Après avoir repris plusieurs chansons pop et folk des années 70, Laôm s’est rapidement ouvert à d’autres styles de musique plus contemporains, plus modernes, plus jazz et a ensuite composé ses propres morceaux dans des styles mélangeant toutes sortes d’influences. Gratuit, durée 75 minutes. En extérieur devant la médiathèque. En cas de pluie, repli à la salle des fêtes .

Médiatheque Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 69 47

