Concert avec le groupe NoXiis Saint-Branchs

Concert avec le groupe NoXiis

Avenue de la Foire Saint-Branchs Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07 21:45:00

Date(s) :

2026-02-07

Noxiis jongle entre acoustique et électrique, la puissance des thèmes et la folie douce de l’improvisation.

Une note de piano se décline en ostinato créant une matière à façonner l’instant.

L’accordéon diatonique se trouve où on ne l’attend pas.

La batterie sculte l’espace.

Les sons s’entremêlent et l’énergie brute, ancestrale, jaillit des mémoires.?

Alan Madec et Valéry Gaignard, deux musiciens d’exception ! 13 .

Avenue de la Foire Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 91 72 patrice.beyrand@free.fr

English :

Noxiis juggles acoustic and electric, the power of themes and the gentle madness of improvisation.

A piano note becomes an ostinato, creating material to shape the moment.

The diatonic accordion can be found where you least expect it.

The drums sculpt the space.

