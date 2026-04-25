Concert avec le groupe SMILE Festival Brides Fait Sa Comédie Jeudi 21 mai Devant l’Office de Tourisme Brides-les-Bains

Brides-les-Bains

Concert avec le groupe SMILE Festival Brides Fait Sa Comédie Jeudi 21 mai

Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 16:45:00

fin : 2026-05-21 18:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Rejoignez-nous pour une expérience musicale inoubliable avec le groupe Smile, qui se produira pour vous faire danser avant votre dose de rire lors du festival Brides Fait Sa Comédie !

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Devant l’Office de Tourisme 2 place du centenaire Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English : Concert with the band SMILE Brides Fait Sa Comédie Festival Thursday 21 May

Join us for an unforgettable musical experience with the band Smile, who will get you dancing before your dose of laughter at the Brides Fait Sa Comédie festival

L’événement Concert avec le groupe SMILE Festival Brides Fait Sa Comédie Jeudi 21 mai Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains