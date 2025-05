Concert avec le Groupe SMILE Festival Brides Fait Sa Comédie Samedi 17 mai – Devant l’Office de Tourisme Brides-les-Bains, 17 mai 2025 18:30, Brides-les-Bains.

Devant l'Office de Tourisme
2 place du centenaire
Brides-les-Bains
Savoie

Début : 2025-05-17 18:30:00

fin : 2025-05-17 19:45:00

2025-05-17

Rejoignez-nous pour une expérience musicale inoubliable avec le groupe Smile, qui se produira pour fêter le dernier jour du festival Brides Fait Sa Comédie !

Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

English :

Join us for an unforgettable musical experience with the band Smile, who will be performing to celebrate the last day of the Brides Fait Sa Comédie festival!

German :

Begleitet uns auf ein unvergessliches musikalisches Erlebnis mit der Band Smile, die zur Feier des letzten Tages des Festivals Brides Fait Sa Comédie auftreten wird!

Italiano :

Unitevi a noi per un’esperienza musicale indimenticabile con il gruppo Smile, che si esibirà per celebrare l’ultimo giorno del festival Brides Fait Sa Comédie!

Espanol :

Únase a nosotros para vivir una experiencia musical inolvidable con el grupo Smile, que actuará para celebrar el último día del festival Brides Fait Sa Comédie

