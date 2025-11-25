Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert avec le groupe Vents contraires Salle des fêtes La Charité-sur-Loire mardi 25 novembre 2025.

Concert avec le groupe Vents contraires

Salle des fêtes Rue Sainte-Anne La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – 0 EUR

Début : 2025-11-25 20:00:00
fin : 2025-11-25 22:00:00

2025-11-25

Concert avec le groupe Vents contraires Une clarinette, un accordéon, des compositions personnelles, des improvisations, une pointe d’humour, une pincée de légèreté et quelques nuances de jazz…
Billetterie à la Charité/Loire
– librairie papèterie presse 43 rue François Mitterrand
– sur le marché tous les samedi de novembre   .

Salle des fêtes Rue Sainte-Anne La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 27 79  lesamisdelagoualante@mailo.fr

