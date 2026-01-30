Concert avec Le Lutetia Trombone Quartet Bourges

Concert avec Le Lutetia Trombone Quartet

34 rue Henri Sellier Bourges Cher

Gratuit

Gratuit

Début : Mercredi 2026-03-25 18:30:00

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Concert des différentes classes de trombones de Bourges, Mehun sur Yèvre et de l’harmonie junior

Le Lutetia Trombone Quartet est un ensemble formé de 4 amis musicien issus des plus prestigieuses classes de trombone européennes. Leur rencontre musicale débute en 2016, animée par le désir profond de partager le plaisir de jouer ensemble.

En 2025, le quatuor reçoit une distinction à l’échelle internationale.

Cette compétition vient confirmer l’excellence artistique, la cohésion et la singularité de l’ensemble.

Les élèves des conservatoires de Bourges et de Mehun-sur Yèvre bénéficieront de masterclasses avec les membres du quatuor. .

34 rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

English :

Concert by various trombone classes from Bourges, Mehun sur Yèvre and the junior band

