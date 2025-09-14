Concert avec le Quatuor à cordes ELMIRE | Les Amis de la Musique Église de MÉRIGNAC Mérignac
Église de MÉRIGNAC 7 rue de l'Église Mérignac Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : Dimanche 2025-09-14 17:00:00
L’association des Amis de la Musique propose un concert le Quatuor à cordes ELMIRE.
David Petrlik / Violon
Yoan Brakha / Violon
Hortense Fourrier / Alto
Remi Carlon / Violoncelle
Église de MÉRIGNAC 7 rue de l’Église Mérignac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 22 66 89
English : Concert with the ELMIRE String Quartet | Les Amis de la Musique
The Friends of Music association is offering a concert.
German :
Der Verein der Musikfreunde bietet ein Konzert mit dem ELMIRE-Streichquartett an.
David Petrlik / Violine
Yoan Brakha / Violine
Hortense Fourrier / Viola
Remi Carlon / Violoncello
Italiano :
L’associazione Amici della Musica propone un concerto del quartetto d’archi ELMIRE.
David Petrlik / Violino
Yoan Brakha / Violino
Hortense Fourrier / Viola
Remi Carlon / Violoncello
Espanol :
La asociación Amigos de la Música ofrece un concierto del cuarteto de cuerda ELMIRE.
David Petrlik / Violín
Yoan Brakha / Violín
Hortense Fourrier / Viola
Remi Carlon / Violonchelo
